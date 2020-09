Donnie Darko: obra-prima do suspense psicológico está disponível na Amazon Prime Video

Lançado em 2001, ‘Donnie Darko’ logo tornou-se um dos filmes mais cultuados da história recente do Cinema.

Escrito e dirigido por Richard Kelly, o filme é estrelado por um jovem Jake Gyllenhaal, que alguns anos depois seria indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por seu trabalho como o caubói Jack Twist em ‘O Segredo de Brokeback Mountain’, de Ang Lee.

Também foi o último grande trabalho de Patrick Swayze, estrela de ‘Dirty Dancing: Ritmo Quente’ e ‘Ghost: do Outro Lado da Vida’, que morreu de câncer algun anos depois.

Todo ambientado nos anos 80, o filme conta a história de Donnie Darko (Gyllenhaal), um adolescente que, após escapar de um acidente bizarro de avião, começa a ser atormentado por visões de um coelho gigante.

Enquanto busca uma explicação para tais visões (que estão ligadas ao Dia do Juízo Final), o coelho o encoraja a realizar brincadeiras destrutivas e humilhantes com quem o cerca.

A trilha sonora do filme é uma atração a parte, repleta de hits da década como ‘The Killing Moon’ (Echo & the Bunnymen), ‘Head Over Heels’ (Tears for Fears) e ‘Love Will Tear Us Apart’ (Joy Division). Imperdível!