Supla, Júnior Bass Groovador e Aquiles Priester lançam versão do tema de ‘Rocky III’

O cantor e compositor Supla postou um vídeo em que aparece cantando o clássico ‘Eye of the Tiger’, do Survivor, apoiado por uma superbanda.

No baixo está ninguém menos que Júnior Bass Groovador, o músico potiguar que conquistou o ator americano Jack Black com sua versão forró de ‘Smells Like Teen Spirit’, do Nirvana. Júnior, inclusive, fez uma participação especial no show da Tenacious D, banda de Black, no último Rock in Rio.

Na bateria está o ‘polvo’ (apelido que ganhou por causa de sua rapidez com os braços) Aquiles Priester, ex-integrante da banda brasileira de power metal Angra. Fechando a banda com chave de ouro estão o guitarrista Faíska e o tecladista Júnior Carelli.

‘Eye of the Tiger’ foi feita sob encomenda para o filme ‘Rocky III’, de Sylvester Stallone, mas tornou-se um dos maiores hits dos anos 80. Originalmente, era um hard rock, mas na versão de Supla e cia. ganhou contornos de forró. Veja o resultado abaixo: