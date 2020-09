Spoiler: o que vai acontecer na quarta temporada de The Crown?

Com um total de 10 episódios, a quarta temporada de The Crown se concentrará na década de 1980. Isso fará com que a moda da realeza mude drasticamente. A Rainha Elizabeth, interpretada pela atriz Olivia Colman, terá uma personalidade mais temperada.

A princesa Margaret terá terminado seu casamento. A relação da monarca com seu filho, o príncipe Charles, ficará marcada para sempre. Isso ocorre porque o herdeiro do trono vai conhecer Diana de Gales, que ganha vida por Emma Corrin.

Eles vão se casar, apesar da falta de aprovação da família real. Do lado político, nesta quarta temporada de The Crown, Elizabeth II enfrentará a primeira mulher primeira-ministra: Margaret Thatcher. Os eventos que ocorrerão entre as duas farão parte da cultura popular até hoje, tanto na Inglaterra quanto no mundo inteiro.

