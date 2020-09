Ilusão de ótica! Você consegue enxergar o panda nessa imagem?

Um desafio criado por um artista russo chamado Ilja Klemencov vem intrigando muitas pessoas, isso porque como se trata de uma ilusão de ótica, nem todos de fato conseguem enxergá-lo. Mas e você, consegue?

Caso tenha dificuldades em encontrar o animal, se afaste um pouco mais da tela e tente olhar por um ângulo de 90 graus. Fazendo isso, você conseguirá ver o panda que está entre os ziguezagues.

De toda forma, é importante esclarecer que essa imagem tem uma finalidade. Caso realmente você consiga ver o panda, notará que ele é a reprodução do logo do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) e que no final da imagem há uma frase escrita “Eles podem desaparecer” e não se trata do urso da imagem, mas sim sobre o risco de extinção que os pandam correm.

Agora que você já sabe qual a finalidade, e então consegue encontrar o panda nessa imagem?