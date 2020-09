Grey’s Anatomy: Produtora da série anuncia novidade que deixará os fãs felizes na 17ª temporada

Os fãs de Grey’s Anatomy estão ansiosos para a estreia da 17ª temporada, que acontecerá primeiramente nos Estados Unidos, em 12 de novembro. E embora novos temas sejam abordados na próxima season, eles querem saber em relação as histórias que ficaram em aberto na 16ª temporada.

Para quem não lembra, as gravações de Grey’s Anatomy foram interrompidas em março deste ano, devido a pandemia do novo coronavírus e somente este mês foram retomadas.

Mas afinal, como ficarão os pontos em abertos da season anterior? E é sobre isso que vamos falar.

De acordo com o site de notícias chileno Bio Bio, a produtora da série médica, Krista Vernoff, confirmou que elas não serão perdidas e os fãs notarão isso. Ela reforçou ainda que eles já tinham um extenso material gravado, mas que não foi possível exibi-lo. “Não estamos pensando em arquivar as histórias que tínhamos planejadas para o final da 16ª temporada. Por isso, os fãs poderão ver que algumas situações começam de onde as deixamos.

Por fim, o que resta agora é aguardar não só a estreia, mas a data oficial de lançamento de Grey’s Anatomy no Brasil. Ansioso?