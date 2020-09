Edu Guedes brinca com caso da grávida de Taubaté: ‘ela enganou todo mundo’

Edu Guedes, apresentador do The Chef, na Band, é um dos chefs de cozinha mais famosos do Brasil. Com 16 anos de televisão, porém, uma história constrangedora é sempre lembrada.

Em 2011, ainda na Record TV, ele se emocionou com a história da “grávida de Taubaté”, reportada pelo programa “Hoje em Dia”. A mulher ficou conhecida por ter inventado que estava grávida de quadrigêmeos – a história foi inicialmente dada como verdadeira pela emissora.

Na edição desta quinta (24) do The Chef, Edu Guedes fez um desabafo sobre o episódio. “O pessoal zoa muito comigo, mas ela enganou todo mundo! Não apareceu lá como quem cai de balão”, afirmou.

O vídeo do apresentador chorando com a falsa história ganhou a internet, mas o chef afirma não se abalar com as brincadeiras. “Enganou todo mundo, mas é só o Edu que aparece chorando! Quem quiser, pode continuar zoando”, disse, rindo.

Sobre o choro, ele explica: “eu chorei porque ela disse que não tinha o alimento. Quantos filhos ela tinha, quatro? Parecia que eram 30! Eu tenho uma e já sei a dureza que é!”

O programa The Chef vai ao ar de segunda a sexta, às 9h, na tela da Band.