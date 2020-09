'Tudo bem': curta-metragem lançado no YouTube conta história de relacionamento durante a pandemia

Lançado no YouTube nesta terça-feira (22), o curta-metragem brasileiro "Tudo Bem" conta a história de um relacionamento interrompido por conta da pandemia de covid-19.

O filme foi gravado durante a pandemia, em Nilópolis, na região metropolitana do Rio de Janeiro, produzido após seleção no edital "Cultura Presente nas Redes", promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Anitta canta no programa de Jimmy Fallon e divulga nome de novo álbum

Pandemia fez 50 mil estabelecimentos fecharem em São Paulo

Hugo (Daniel Rangel), um jovem morador do subúrbio do Rio que conhece a universitária Dandara (Heslaine Vieira) antes da crise do coronavírus. Sem nenhum contato com a moça, ele passa o período da quarentena imaginando se conseguirá encontrá-la novamente – ao mesmo tempo em que precisa lidar com as duras consequências da pandemia na sua própria casa.

O elenco ainda conta com André Luiz Frambach e Pedro Ottoni, com direção de Caio César. Assista: