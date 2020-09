The Boys: Surpresa! Quem é o personagem que deve morrer no último episódio da 2ª temporada?

Se há uma coisa que temos quase total certeza é de que alguém importante morrerá no último episódio da segunda temporada de The Boys e nesse texto te explicaremos o porquê.

Antes de mais nada é importante lembrar do trailer da segunda temporada divulgado pela Amazon. Nele é possível ver logo de início que Homelander (Patriota) aparece todo ensanguentado e com uma feição de surpresa e apreensão, e como faz parte do teaser oficial, sabe-se que este será um momento importante para a série. Se você não lembra, assista abaixo o momento:

Agora que você já se lembra deste momento deve estar se perguntando, quem será que Homelander está observando?

De acordo com o site Esquire, alguns personagens são fortes candidatos a morrerem no final da 2ª temporada de The Boys, isso por diferentes motivos, mas um dos mais prováveis é Ryan, o filho de Patriota. Sobre essa hipótese, o site esclarece que para Homelander, somente ele importa e que ainda por cima odeia os seres humanos.

Além disso, agora na segunda season, embora hajam suspeitas, alguma coisa pode indicar que ele talvez sinta algo pelo filho (o que justificaria a feição de apreensão do trailer). Porém, caso Ryan morra, seria como um símbolo da morte de Stormfront, ela que o recordou da possibilidade de que ele também seja mortal.

Por fim, como se trata de uma hipótese, há ainda uma chance de um plot twist no final da série. Será que Ryan realmente será o alvo final ou teremos surpresas?

Para responder estas e outras dúvidas, somente aguardando os próximos episódios de The Boys. E para quem não aguenta mais esperar, amanhã (25) teremos mais uma exibição na plataforma Prime Vídeo.