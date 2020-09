7 modelos de vitrola para quem prefere ouvir vinil

Pela primeira vez em 30 anos, os discos de vinil estão vendendo mais que os CDs. Segundo dados divulgados em setembro pela Recording Industry Association of America (RIAA), sediada nos Estados Unidos, os fãs de música gastaram cerca de US$ 232,1 milhões em discos no primeiro semestre de 2020, ultrapassando os US$ 129,9 milhões gastos em CDs.

As vendas de vinil contribuíram com 62% das receitas totais de mídia musical física — que caíram 23% no ano, uma queda que a RIAA atribuiu ao fechamento de casas de shows e lojas de música devido à pandemia do coronavírus. Os números do vinil também marcaram um ponto de virada pela moda retrô, cujo ressurgimento foi alimentado durante anos por colecionadores e apaixonados nostálgicos pelos lados A e B.

Selecionamos 7 modelos entre os mais desejados (em todas as faixas de preços) de vitrola do e-commerce para o caso de você também estar pensando em entrar na onda nostálgica dos discos de vinil. Confira:

1. Vitrola Amvox Case em Madeira Preta Bivolt







Este é o modelo mais barato do site de e-commerce da Amazon. Ainda assim, possui conexão via bluetooth, entrada auxiliar, USB, entrada para microfone e potência de 10w. Compre a partir de R$ 399,00.

2. Vitrola com USB e Bluetooth Raveo Sonetto







O toca-discos da vitrola Raveo Sonetto possui 3 rotações diferentes, para reproduzir discos de 33 1/3, 45 e 78 RPM. Entrada USB (reproduz e grava). Equipado com conexão Bluetooth permite escutar as músicas armazenadas em celulares, tablets e computadores. Saída auxiliar para conectar um receptor. Compre a partir de R$ 499,00.

3. Toca Disco Dallas Ribeiro e Pavani







Um modelo de preço intermediário, mas que é um dos mais bonitos que você vai encontrar. Saída estéreo RCA, 3 velocidades (33 RPM – 45 RPM – 78 RPM), acompanha fonte, cabo P2 e USB. Aparelho bivolt automático. Compre a partir de R$ 882,61.

4. Vitrola Toca Discos Treasure Blue Royal Black







Possui 2 caixas de som embutidas com 3 velocidades: 33.3, 45, 78 rpm. Adaptador para furo de disco. Cápsula de cerâmica com agulha de diamante. Software e cabo USB para gravação de discos no PC. Voltagem 220v – acompanha conversor para regiões de voltagem 110v. Compre a partir de R$ 599,00.

5. Vitrola Toca Discos Diamond White







Base em madeira com revestimento em laca. Tampa em acrílico transparente e 4 pés de apoio. Software para gravação (passa as músicas do disco para o PC). Capsula com agulha japonesa (Inclusa). Bivolt. Compre a partir de R$ 1.139,00.

6. Vitrola Concert One Raveo 80w







É um produto completo, composto por um receiver potente que reproduz as mais diversas mídias disponíveis, um par de caixas acústicas bem construídas, um toca-discos de qualidade superior e tudo isso com uma ótima relação custo-benefício. Frontal em “aço escovado” emoldurando os medidores tipo VU inspirados nos aparelhos de som modulares que tanto marcaram as décadas de 70 e 80. Compre a partir de R$ 1.736,59.

7. Vitrola Direct Drive Audio-Technica







Segundo o fabricante o modelo tem corpo em alumínio. Velocidades selecionáveis de 33/45/78 rpm. Braço de mão balanceado em forma de S com controle de elevação amortecido hidraulicamente e descanso travável. Bandeja estroboscópica com indicador de velocidade – controle de inclinação variável com trava de velocidade de quartzo. Compre a partir de R$ 3.499,00.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.