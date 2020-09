4 serviços de streaming de música para curtir todos os estilos

Os serviços de streaming de música foram responsáveis por 85% da receita com faturamento de US$ 4,8 bilhões no primeiro semestre de 2020 para o setor. É o que diz novo relatório feito pela Recording Industry Association of America (RIAA), "Associação Americana da Indústria de Gravação'' em tradução livre.

Os serviços de assinatura foram os maiores responsáveis pelo crescimento das receitas. Embora os serviços por assinatura sejam pagos, os usuários estão cada vez mais dispostos a utilizar esse serviço. O número de assinaturas pagas em serviços como Amazon Music, Spotify e Apple Music subiu para 72 milhões, um aumento de 24% em comparação com a média dos primeiros seis meses de 2019.

Selecionamos os principais serviços de streaming de música para você escolher o seu. Os preços vão de R$ 9,90 até R$ 26,90 com opções individuais e para a família (com até cinco contas). Confira:

1. Amazon Music

Tenha frete grátis ilimitado, filmes, séries, músicas e muito mais. Os membros Prime aproveitam em uma única assinatura frete grátis e rápido, além de conteúdo de entretenimento, como filmes, séries, músicas, eBooks, revistas e jogos por apenas R$ 9,90 ao mês.

2. Spotify Premium

Com o Spotify Premium, você paga R$ 16,90 por mês para ter acesso a milhões de músicas por streaming, seja online ou offline. No Spotify Família, você abriga até cinco membros que mantém suas contas individuais e o preço de R$ 26,90 é cobrado em uma pessoa só.

3. Apple Music

A assinatura Individual custa apenas R$ 16,90 por mês, após o teste gratuito de três meses. Com a assinatura Familiar do Apple Music, você pode compartilhar sua conta pelo grupo de Compartilhamento Familiar e só paga R$ 24,90 por mês.

4. YouTube Music Premium

Músicas sem anúncio, possibilidade de download e upload de canções na nuvem, aplicativo com reprodução musical em segundo plano e com a tela desligada. Preço da conta individual de R$ 16,90 por mês ou para o grupo familiar com até cinco membros por R$ 25,50 por mês.

