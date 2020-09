Sob Pressão: Especial da série sobre covid-19 estreia em outubro e tem flashback

A celebrada "Sob Pressão", da Globo, não só teve sobrevida após anúncio de encerramento como vai falar sobre a pandemia do novo coronavírus. A emissora anunciou a data de retorno da série para terça-feira (6). O especial foi batizado de "Plantão Covid" e foi dividido em duas partes. O especial tem roteiro de Lucas Paraizo, com consultoria do médico Marcio Maranhão. A direção artística é de Andrucha Waddington.

As gravações do especial aconteceram em agosto e o time de médicos, protagonizado por Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade) vai trabalhar no hospital de campanha. Além de Décio (Bruno Garcia), Charles (Pablo Sanábio),Rosa (Josie Antello), Keiko (Julia Shimura) e Vera (Drica Moraes), a equipe ganha os reforços de Mauro (David Junior) e Marisa (Roberta Rodrigues).

Além do drama da doença que parou o mundo em 2020, a série vai voltar 20 anos e mostrar a juventude de Evandro. Nessa fase, o personagem é vivido por Ravel Andrade, irmão 15 anos mais novo de Julio Andrade. Fabíula Nascimento também reforça o elenco nesse "flashback", interpretando a mãe do médico.

“Já estava feliz demais pelo meu irmão, que é meu maior mestre, por ele fazer esse trabalho falando da pandemia, passando informação para o povo, dentro desta série que tem uma profundidade, uma verdade que sempre me atraiu. Quando soube que eu ia fazer o Evandro jovem foi uma explosão dentro de mim. Trabalhar com Julio me abençoando, me passando o personagem para eu fazer o jovem que imaginava foi maravilhoso. Só tenho a agradecer por esse momento. Meu irmão é um cara que me incentiva e acredita em mim. A gente compartilha a vida, os dias, tudo. Temos uma conexão muito forte”, diz Ravel em material de divulgação do especial.