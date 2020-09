O vestido secreto da princesa Diana que permanece oculto até hoje

View this post on Instagram

▪︎Back to 1981 Princess Charles and Diana Wedding day. . #princessdiana #ladydi #weddingday #weddingdress #dianawedding #princeofwales #queenelizabethii #royalfamily #britishroyal #royaljewels #princeharry #princewilliam #princephilip #dukeofcambridge #dianaspencer #winsdor