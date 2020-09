Morre Pierre Troisgros, um dos principais chefs da França e pai de Claude

Considerado um dos líderes da nouvelle cuisine, o celebrado chef francês Pierre Troisgros morreu nesta quarta-feira, 23, aos 92 anos, em decorrência de um infarto. Segundo informou sua assessoria de imprensa, Pierre, que é pai do chef e apresentador Claude Troisgros, radicado no Brasil, e avô de Thomas, estava em sua casa em Le Coteau, na França.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Depois de Paul Bocuse, de quem era muito próximo, e de Joël Robuchon, ambos falecidos em 2018, Pierre é mais um ícone da alta gastronomia francesa que sai de cena. Ele fez fama ao lado de seu irmão Jean, na cozinha do restaurante familiar em Roanne. "Um dos últimos grandes chefs a quem devemos muito. Uma época que se vai", declarou o chef francês Laurent Suaudeau.

"Papai nos educou com amor, sabedoria e generosidade. Como chef, marcou gerações de cozinheiros com sua mente livre, alegre e criativa. Ele foi um homem do bem, que viveu a vida plenamente. Orgulho de ser seu filho", declarou Claude.