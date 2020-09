Morre Gerson King Combo, o James Brown brasileiro

Gerson King Combo morreu na noite desta terça-feira, 22, aos 76 aos. O músico estava sendo atendido em um posto de assistência médica de Irajá, no Rio de Janeiro.

O artista conhecido como 'James Brown brasileiro', sofreu uma infecção generalizada por complicações da diabetes. Ainda não há informação sobre velório e enterro.

De acordo com informações do perfil oficial do músico no Instagram, ele havia sido liberado do hospital horas antes. As complicações de saúde foram súbitas.

Influência para grandes nomes da música, como Marcelo D2, que introduziu a clássica "Mandamentos Black" em "Qual É?", do álbum "À Procura da Batida Perfeita", o músico foi muito citado no Big Brother Brasil deste ano e chegou a fazer um show exclusivo no reality show, para alegria de Babu Santana.