MasterChef 2020: Diretor de produção vence e faz elogio inusitado a Fogaça

Na noite dessa terça-feira (22), Cláudio, de 49 anos, foi eleito o 11º ganhador do troféu MasterChef 2020. Ao saber o resultado, o cozinheiro não se conteve e soltou um elogio inusitado ao chef Henrique Fogaça. “Combinei com os meus colegas e preciso dizer: você é uma delícia”, disparou, arrancando risos de todas as pessoas presentes no estúdio.

Em entrevista ao Portal da Band, o paulista disse que se sentiu anestesiado com a vitória. “É instigante, estou feliz por ter vindo e participado. Muitas pessoas me apoiaram, mas outras disseram que eu era louco e que devia me enxergar. Vencer é mostrar que quase aos 50 anos estou cheio de sonhos e ansioso por um mundo novo. O MasterChef tornou isso realidade”.

Dedé, como gosta de ser chamado, ficou entre os melhores na prova da pizza, mas foi no desafio final que ele realmente conquistou o paladar dos jurados com um porco tailandês. O prato foi definido como exótico, interessante e agradável.

A paixão pela culinária começou ainda na infância, quando uma de suas tias o colocava como ajudante na cozinha. Com o passar dos anos, começou a estudar mais sobre gastronomia e a observar as sensações que a comida proporciona.

Embora atualmente trabalhe com live marketing, o campeão revelou que sonha em abrir um restaurante em Taubaté, sua cidade natal. O desejo de voltar para mais perto da família veio depois que seu pai faleceu, há 5 anos. “Sou muito seguro e precisava de um pontapé, mas sinto que enfim aconteceu. Vou aproveitar esse momento para investir em algo em que eu não precise ter muito lucro, mas possa viver bem, receber os amigos e oferecer comida gostosa”, concluiu.

Além de conquistar o 11º troféu do talent show, o competidor levou para casa R$ 5 mil do PicPay e doou a mesma quantia para a entidade Mãe Maria Rosa, de Campinas, no interior de São Paulo. A instituição oferece assistência social e educação para pessoas carentes. O cozinheiro ainda foi premiado com uma bolsa de estudos integral para graduação ou pós-graduação da Universidade Estácio, um dispositivo Echo e R$ 5 mil em compras no site amazon.com.br. A Brastemp também deu ao campeão um forno da linha Gourmand, digno de um chef, e a Tramontina ofereceu um jogo de panelas profissional e um Kit Chef de facas.

