‘Enola Holmes’: Millie Bobby Brown é irmã pouco conhecida de Sherlock

Poucos sabem, mas Sherlock Holmes possui uma irmã. Em pleno 1884, aos 16 anos, ela desafia os padrões da sociedade – é treinada em lutas pela mãe, devora todos os tipos de livros, dá xeque-mate no xadrez e, claro, adora um mistério. Aliás, é um deles que Millie Bobby Brown (“Stranger Things”), dando vida à personagem, precisa solucionar em “Enola Holmes”, filme que chega nesta quarta-feira (23) à Netflix.

No dia do seu aniversário, sua mãe Eudoria Holmes, interpretada por Helena Bonham Carter (“Harry Potter”), simplesmente some do mapa. O que resta são apenas pistas deixadas por ela, com rastros do seu verdadeiro paradeiro.

Os seus irmãos Sherlock Holmes (Henry Cavill), o famoso detetive, e Mycroft (Sam Claflin), não querem que ela parta nessa missão. Pelo contrário, o desejo é que ela frequente um internato para meninas em que se ensinam boas maneiras e etiquetas da época.

Millie Bobby Brown interpreta Enola / Divulgação

Não é preciso dizer que Enola, contrariando os irmãos, vai direto para Londres atrás de sua mãe. É lá que ela conhece e ajuda o jovem aristocrata Visconde Tewkesbury, Marquês de Basilwether (Louis Partridge), por sua vez, fugindo de um assassino.

Origens

Engana-se quem pensa que Enola Holmes é criação de Arthur Conan Doyle (1859-1930), autor da obra original de Sherlock Holmes. A personagem vem da série de livros “Os Mistérios de Enola Holmes”, publicados entre 2006 e 2010 pela americana Nancy Springer. O enredo é inspirado no primeiro deles, “O Caso do Marquês Desaparecido”. Hum… Tem cheiro de franquia por aí?

Com continuação ou não, “Enola Holmes” traz uma história pouco conhecida, mas que dá pano para a manga. Conduzido pelo elenco de peso, o enredo com mistério solucionado pelo olhar feminino também serve para discutir as lutas feministas do século 19. Durante o filme, a carismática Millie Bobby Brown quebra a quarta parede e vai explicando tudo direitinho.

Se você ama as aventuras de Sherlock Holmes, é bom dar uma olhada nessa história refrescante desse universo.