The Crown: a personagem polêmica que entrará na 4ª temporada e pegou os fãs de surpresa

Os fãs de The Crown, série da Netflix, já sabem que a princesa Diana entrará na 4ª temporada, mas o anúncio da entrada de outra personagem polêmica pegou todos de surpresa. A primeira-ministra conservadora Margaret Thatcher, conhecida como mão de ferro, entrará na trama.

A personagem será interpretada por Gillian Anderson. "Thatcher foi, sem dúvida, formidável, mas estou gostando de explorar abaixo da superfície e, ouso dizer, me apaixonando pelo ícone que, se amava ou desprezado, definiu uma era ", escreveu a atriz em um comunicado compartilhado pela conta do Twitter do The Crown.

Gillian Anderson will play Margaret Thatcher in The Crown Season Four, now in production. pic.twitter.com/OVCO8o2bVk — The Crown (@TheCrownNetflix) September 7, 2019

