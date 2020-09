The boys: Revelado! Por que Black Noir não fala e nem tira a máscara?

Se você é fanático por The Boys, além das dúvidas comuns de cada episódio, possivelmente já deve ter se perguntado: Por que Black Noir não fala e nem tira a máscara?

De acordo com o site Cinemas Comics, a resposta em relação a isso e sobre a identidade do personagem mais misterioso de The Boys está nos quadrinhos.

Nas HQs, Black Noir é retratado como um clone de Homelander (Patriota) e ele foi “agregado” aos sete como uma garantia, caso em algum momento Patriota saísse do controle.

Em linhas gerais, isso quer dizer que ele na verdade é um escudo de proteção produzido pela Vought e não emitir nenhuma emoção é a garantia de que sua identidade nunca será revelada e que a empresa poderá usá-lo e contatá-lo sempre que precisar. Mas isso até quando? Será que teremos alguma reviravolta na série?

Para tirar essas e outras dúvidas, somente assistindo os próximos episódios de The Boys. A próxima exibição está prevista para a próxima sexta-feira (25), na plataforma de streaming Prime Video. Boa série!