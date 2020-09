Microsoft confirma preços do Xbox Series X e Series S no Brasil

Depois da Sony, foi a vez da Microsoft confirmar os preços dos consoles da nova geração no Brasil. O Xbox Series X, principal e mais potente modelo, chegará ao preço sugerido de R$ 4.999. Já o Series S, modelo de entrada, será vendido por R$ 2.999.

Os aparelhos chegam ao mercado americano no dia 10 de novembro. Já no Brasil, a empresa afirma que o lançamento será no mesmo mês, mas não confirmou a data.

Com as “cartas na mesa”, o público brasileiro já pode escolher seu console de preferência. O Xbox Series X terá o mesmo preço do PlayStation 5, enquanto o Series S se iguala ao cobrado pelo Nintendo Switch, lançado em 2017.

O console de entrada da nova geração do Xbox pode ser mais atrativo no mercado brasileiro, mas limita, a longo prazo, a experiência completa do jogador conforme as desenvolvedoras vão explorando mais as plataformas.

O sistema terá saída de 1440p com até 120 quadros por segundo, com raytracing e um SSD customizado de 512 GB. Será possível assistir a serviços de streaming em 4K, assim como ampliar a imagem de jogos para 4K – mas sem a garantia de qualidade de um sistema nativo.

Em números, o Xbox Series X é o mais forte das três principais empresas – apesar de ter características similares ao PlayStation 5. Ele promete entregar resolução até 8K e até 120 quadros por segundo.

Outra grande notícia divulgada pela Microsoft na segunda-feira (21) foi a compra da ZeniMax Media, controladora da Bethesda Softworks – dona de franquas como "The Elder Scrolls", "Fallout", "Doom", "Quake", "Wolfenstein" e "Dishonored”. O acordo cursou 7,5 bilhões de dólares – cerca de R$ 40 bilhões.