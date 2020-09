‘Schitt’s Creek’. Conheça a série que surpreendeu no Emmy

Ela bateu recorde como a série de comédia com o maior número de categorias vencidas no Emmy em uma única temporada. Apesar de ser pouco conhecida, a canadense “Schitt’s Creek” deu o que falar na premiação, que ocorreu neste domingo (20), levando sete estatuetas.

Criada em 2015, ela foi ao ar pelo canal norte-americana CBC até abril deste ano, quando chegou ao fim, na sua sexta temporada. A série acompanha a família Rose, que perde sua fortuna e tem de viver em Schitt’s Creek, cidadezinha que o patriarca Johnny (Eugene Levy) havia dado ao seu filho David (Dan Levy) apenas para tirar onda. Seu novo lar: um motel decadente.

É nesse cenário que a família, incluindo também Moira (Catherine O’Hara), esposa de Johnny, e a filha Alexis (Annie Murphy), tem de se virar. Deixando para trás o passado luxuoso, eles tentam se adaptar ao novo estilo de vida – é desse contraste que vem o humor da série. As diferenças sociais são exploradas, assim como a dinâmica familiar.

Como assistir

A série está disponível na programação do canal pago Comedy Central. As 3 primeiras temporadas estão no Net Now; no Uol Play, até a quinta temporada; na Amazon Prime Video, há todas com a assinatura do Paramount+.