Polícia britânica busca ladrões de armas de James Bond

A Polícia de Londres fez, nesta segunda-feira (21), um anúncio buscando testemunhas para tentar encontrar os responsáveis por roubar 5 armas da franquia 007, do protagonista James Bond, há seis meses.

As armas foram roubadas no dia 23 de março, na casa do dono em Enfield, a cerca de 20 km de Londres. De acordo com a AFP, os vizinhos perceberam, mas os ladrões conseguiram fugir antes que a polícia chegasse.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

As pistolas roubadas apareceram nos filmes "Um Novo Dia Para Morrer", "Na Mira dos Assassinos" e "Viva e Deixe Morrer". Uma delas foi encontrada em abril, em um campo, já enferrujada.

Paul Ridley, um dos responsáveis pela investigação, afirmou que as armas tinham um "valor sentimental" para o dono e "são muito reconhecíveis".