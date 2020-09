Nostalgia: 5 jogos inesquecíveis do Nintendo 64

Lançado no Japão em 1996, o Nintendo 64 foi o último grande console doméstico a usar jogos armazenados em cartuchos. Vendeu quase 33 milhões de unidades, impulsionado por sucessos como Super Mario 64 e Mario Kart 64. Foi descontinuado em 2002, após o lançamento de seu sucessor, o Nintendo GameCube, deixando uma legião de órfãos ao redor do mundo.

Preparamos uma lista com 5 jogos inesquecíveis para você poder matar um pouquinho as saudades do Nintendo 64:

The Legend Of Zelda: Ocarina of Time (1998)

O jogo de ação e aventura foi o quinto da série ‘The Legend of Zelda’ e o primeiro com gráficos em 3D. O jogador controla Link na terra de fantasia Hyrule em uma missão para parar o malvado rei Ganondorf. A música desempenha um papel importante, pois o jogador deve aprender a tocar várias canções em uma ocarina para progredir.

Ocarina of Time foi um sucesso de público e crítica e é sempre lembrado por inúmeras publicações especializadas como o melhor jogo já feito. Também é o jogo mais bem avaliado no site agregador de críticas Metacritic e o segundo melhor avaliado no GameRankings.

Goldeneye 007 (1997)

O jogo de tiro em primeira pessoa inspirado no filme homônimo do personagem 007 tem um dos modos multiplayer mais divertidos de todos os tempos. Influenciou praticamente todos os jogos do gênero que vieram depois de seu lançamento.

Star Wars Episode I: Racer (2000)

O jogo é baseado na seqüência de corrida de pods apresentada no filme homônimo. Os atores Jake Lloyd e Lewis MacLeod, que interpretaram Anakin Skywalker e Sebulba no filme, reprisam seus papéis no jogo através da dublagem. Foi relançado em 2020 em HD para PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Pokemon Stadium 2 (2001)

Embora seja um o jogo de batalha estratégica entre os Pokemóns, são os minigames (um recurso adicional do jogo) que roubam a cena: são 10 joguinhos divertidíssimos, que fazem do modo multiplayer de Pokémon Stadium 2 um dos melhores de todos os tempos.

Mario Tennis (2000)

Além de contar com uma jogabilidade perfeita, Mario Tennis apresentou ao mundo o personagem Waluigi, que, graças à sua personalidade ranzinza, tornou-se um dos personagens mais queridos do mundo dos games.