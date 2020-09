Grey’s Anatomy: E agora? Retorno de antigo personagem à série está causando revolta nos fãs

Os fãs de Grey’s entraram em um debate recente nas redes sociais, estando inclusive entre as tendências do Twitter. E qual a razão disso? Alex Karev! Aliás, sua saída da série e o ‘retorno’ de uma personagem para concluir seu desfecho.

Para quem não viu ou não lembra, na última temporada o ator Justin Chambers comunicou sua saída da série médica de maneira repentina e como a decisão foi anunciada enquanto rolavam as gravações de Grey’s Anatomy, os escritores tiveram que encontrar uma saída estratégica para Karev.

E o que ficou definido?

Por decisão da equipe de Grey’s Anatomy, o personagem Alex Karev se despediu tanto da esposa, quanto de seus amigos, incluindo Meredith Grey e Miranda Bailey, através de cartas. Na mensagem à sua então esposa, Jo Wilson, Karev comunica que pedirá o divórcio, pois reencontrou Izzie, sim, a médica Izzie Stevens, e descobriu que ele tem dois filhos com a doutora.

Mesmo após uma temporada depois, os fãs voltaram a discutir sobre o tema recentemente e estão revoltados com a decisão sobre o personagem de Alex. Confira abaixo algumas das publicações.

estragaram a evolução toda do alex e ainda acabaram com o melhor casal da série

alguém me diz se isso é vdd por favor pq se for eu nem vou perder meu tempo terminando a série a izzie não tinha morrido?

Se o Alex tivesse morrido teria sido mais emocionante do que ele ir morar com a izzie, obrigada Krista,por estragar o personagem que teve a melhor evolução de todas fazendo ele voltar 9373 casas

essa cena mais linda do karev com a jô no primeiro ep pro ces vir me falar q ele vai ficar com a izzie??? 😭

— júlia (@juliaduarte_m) September 22, 2020