Estádio do Pacaembu terá área dedicada a games e eSports

A concessionária responsável pelo Estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, anuncia a construção de uma arena dedicada a games e eSports.

O espaço terá mais de 400 metros quadrados de painéis de LED, com capacidade de receber duas mil pessoas. A construção será feita durante as obras de modernização do estádio, mas, até que fique pronta, o gramado será usado com uma estrutura provisória a partir do ano que vem.

Segundo a concessionária Allegra, centenas de jogadores poderão competir simultaneamente e o local estará preparado para receber qualquer evento de eSports.