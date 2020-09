'Ainda não sinto do cotovelo até a mão', conta Edu Guedes sobre acidente

O apresentador Edu Guedes, do programa The Chef, participou nesta segunda-feira, 21, do Melhor da Tarde ao lado de Mariana Godoy, do Melhor Agora. Em entrevista a Catia Fonseca, ele falou sobre o acidente com um veículo automotor em junho, no qual quebrou o braço e teve uma fratura exposta.

"Eu ia voltar a correr de carro e estava treinando. Já tinha fechado patrocínio. Parei o carro na frente da fazenda para olhar a entrada, precisei dar uma ré no carro e por sorte coloquei o capacete. Ela calçou essa gaiola, ela virou e eu entrei embaixo dela", explicou o chef de cozinha.

"Esmagou o braço, cortou. Eu apaguei", completou Guedes. O apresentador teve três fraturas, uma exposta, além de ter rompido os ligamentos do braço esquerdo. "Não tem problema nenhum em mostrar da minha parte. Soltou essa parte [cotovelo] do meu braço. Soltou músculo, tendão, cartilagem. Rompeu tudo. Tomei mais de 160 pontos", disse.

"Afetaram os três nervos principais, que é o que ajuda a gente a fechar a mão, o que ajuda a gente abrir os dedos – que estão voltando lentamente – e o de sentir. Eu ainda não estou sentindo do cotovelo para baixo. Tudo vai voltando aos poucos", finalizou.