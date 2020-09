The boys: 6º episódio promete ser um dos mais impactantes; saiba o motivo

Os fãs de The Boys já podem se preparar, pois o 6º episódio da série do streaming Prime Vídeo, promete ser um dos mais impactantes e importantes da série.

Para quem gosta de Spoiler, a Amazon publicou recentemente no Twitter, um trecho do episódio que vai ao ar no dia 25 de setembro.

Nas imagens é possível ver como eles desvendam os planos ocultos de Vought. Para o próximo episódio, a empresa multinacional usará pessoas de um centro psiquiátrico da Pennsylvania, para testar o composto V e assim criar um exército de super terroristas. E isso por quê? Para afetar ainda mais a reputação dos 7. Confira abaixo o trecho divulgado no Twitter:

We did not ask for more Supes, but it looks like we're getting 'em next week on #TheBoysTV pic.twitter.com/9Z2iHPKRht — The Boys (@TheBoysTV) September 21, 2020

No final do vídeo Aya Cash diz a Patriota que “contará tudo, começando por isso”. O que será que vem por aí? Vocês têm ideia do que ela irá falar? Verdades ocultas serão reveladas? Essa é uma das perguntas que mais gerou curiosidade nos fãs e que promete trazer grande impacto para a série. Agora, para saber a resposta, somente assistindo o próximo episódio no dia 25. Ansiosos?