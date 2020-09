Ana Maria Braga relembra saída da TV Record: 'Briguei com o bispo'

Em entrevista ao programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura, Ana Maria Braga relembrou momentos do passado, inclusive sua saída da TV Record, em 1999, resultado de uma briga com o bispo Honorilton Gonçalves, ex-vice-presidente artístico da emissora. O assunto foi destaque no Melhor da Tarde desta terça-feira, 22.

“Eu tive uma briga com o bispo Gonçalves por conta de um pagamento. Ficamos chateados um com outro. Era sexta-feira à tarde. Ele me olhou e disse 'você não precisa voltar mais'. Eu falei, não quer que eu faço semana que vem? Ele falou, 'não'! Aí não voltei mais", disse Ana Maria à Cultura.

Catia Fonseca, do Melhor da Tarde, na época, substituiu Ana Maria no programa ‘Note & Anote’, da Record. A apresentadora da Band falou sobre o fatídico dia da saída de Ana, o mesmo de sua chegada na antiga emissora. “Na sexta-feira, comecinho da noite, recebi ligação no telefone da minha mãe, de uma pessoa dizendo que o Bispo queria falar comigo”, comentou ela. “Pedi o telefone para retornar, falei com a secretária dele. Ela me passou para o Bispo, que disse que tinha uma proposta (…). Eu ganhava x, ia ganhar lá 10x e de merchans 20x’s”, relembrou.

A apresentadora do Melhor da Tarde contou que não pode sair da sala [na emissora], enquanto não dissesse sim ou não à proposta. “Ele me deu 15 minutos para decidir”, relembrou Catia, que chamou um advogado para lhe ajudar. Coincidentemente, o mesmo profissional havia ajudado Ana no destrato com a emissora.