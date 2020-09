Semana começa com teatro de graça no YouTube do Sesc São Paulo

Desde maio, o Sesc São Paulo promove a série Teatro #EmCasaComSesc, com a transmissão de trabalhos cênicos da casa dos artistas, sempre às segundas, quartas, sextas e domingos, às 21h30. Nessa semana, tem os espetáculos “Madame Blavatsky”, com Mel Lisboa, “Euforia”, de Michel Blois, “Eva, A Live”, de Eva Wilma e “As Mulheres e Aristófanes”, de Esther Góes.

Nesta segunda-feira (21), a atriz Mel Lisboa – conhecida na TV, no teatro e cinema, além ser uma das protagonistas de “Coisa Mais Linda”, série da Netflix – apresenta “Madame Blavatsky”, escrita por Cláudia Barral e dirigida por Márcio Macena.

A peça traz a história de Helena Petrovna Blavatsky (1831-91), escritora e médium russa do século 19, fundadora da Sociedade Teosófica, que pretendia difundir uma filosofia ligada à comprovação científica do misticismo. Helena retorna encarnada no corpo de uma atriz/médium para revisitar sua história. O espetáculo discute os limites entre realidade e ficção, a verdade e o fingimento, assuntos relevantes tanto no teatro quanto no misticismo.

A transmissão ocorre pelo canal do YouTube do Sesc São Paulo.