Série Rick and Morty ganha EMMY de melhor animação

Pela segunda vez, o seriado 'Rick and Morty' venceu o EMMY de melhor animação, em cerimônia realizada neste domingo, pelo oitavo episódio da quarta temporada, chamado “The Vat of Acid Episode”.

Esse episódio foi a terceira indicação da série ao prêmio, depois de “Virtual Rick-ality” e do programa da terceira temporada “Pickle Rick”, que levou o primeiro Emmy.

Em “The Vat of Acid Episode”, Rick cria para Morty um controle remoto que permite que ele crie ‘checkpoints’ para voltar no tempo e mudar as coisas que deram errado.

Concorreram com 'Rick and Morty' animações de peso, como 'The Simpsons', 'Big Mouth', 'Bob’s Burger' e 'Bojack Horseman'.