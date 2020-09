Revelam polêmica frase de princesa Diana sobre o 'amor na realeza'

Uma nova biografia sobre príncipe Philip exibiu uma frase polêmica que princesa Diana usou para criticar a criação e o amor que ele e a Rainha Elizabeth II deram ao seu filho, o príncipe Charles.

De acordo com um trecho extraído pelo Mail on Sunday, a ex-esposa de Charles revelou que a maior coisa que ele aprendeu sobre o amor foi “apertar as mãos”. O livro “Prince Philip Revealed” de Ingrid Seward, ainda diz que por causa da educação, o príncipe “não conseguia tocar sua própria esposa”.

A biógrafa afirma que Diana contou a ela sobre a infância pouco afetuosa de seu ex-marido com os pais: “Diana calculou que se Charles tivesse sido criado da maneira normal, ele teria sido mais capaz de lidar com as emoções dele e dela”, escreve.

“Em vez disso, ela disse, seus sentimentos pareciam ter sido sufocados no nascimento. Segundo ela, ele nunca teve nenhum gesto de amor dos seus pais. Apenas suas babás demonstravam afeto por ele, mas isso, como Diana explicou, não era o mesmo que ser beijado e acariciado por seus pais, o que Charles nunca foi. Quando ele conheceu seus pais, eles não se abraçaram: eles apertaram as mãos”, finalizou.

O livro ainda será publicado nos Estados Unidos e a data marcada é 20 de outubro.