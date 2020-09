'Melhor Agora': Mariana Godoy estreia talk show noturno na Band nesta segunda

Está chegando um programa cheio de descontração para começar a semana da melhor maneira possível, na Band. Hoje, a partir das 22h45, Mariana Godoy estreia no comando do Melhor Agora, trazendo para o horário noturno a arte da conversa. Na pauta, discussão de temas atuais e cotidianos, com a ajuda de uma apresentadora versátil.

“É um talk show agradável e leve. Uma companhia boa para as noites de segunda-feira com gente interessante, quadros musicais e receitas de petiscos e bebidas para fazer em uma festa ou em um coquetel”, define Mariana Godoy.

Semanalmente, ela entrevista convidados, famosos ou não, além de apresentar um número musical. O cenário é dividido em três sets (sofá, bar e palco). O bar vai ser responsável por um dos momentos mais descontraídos da noite, no qual a apresentadora chamará seus convidados para comer um petisco ou tomar um drink preparado pela bartender e mixóloga Bianca Petrillo, enquanto faz perguntas inusitadas. “Será um papo olho no olho, com bastante emoção e sentimento”, adianta.

Na estreia, ela recebe os apresentadores Catia Fonseca e Ronnie Von, que relembram o início de suas carreiras e curiosidades. A atriz Maitê Proença participa por videochamada, falando sobre papéis que marcaram sua trajetória, além do espetáculo virtual “O Pior de Mim”, revisitando sua história pessoal. A noite é embalada pelos sucessos da sertaneja Yasmin Santos.

Mariana Godoy recebe Catia Fonseca e Ronnie Von na estreia do programa / Kelly Fuzaro/Band

Quadros

Além das entrevistas, a atração tem outros quadros fixos, como o “Arquivo Band”, no qual são exibidas reportagens, finais de campeonatos, situações emocionantes e outros momentos que fizeram a história da emissora. Embalado pelos 70 anos da televisão brasileira, o programa traz o saudoso Chacrinha como o primeiro homenageado.

No quadro “Casa de Artista”, Mariana visita casas de famosos para mostrar um pouco de sua intimidade. Hoje, o chef francês Erick Jacquin abre seu closet cheio de sapatos extravagantes e apresenta cada cantinho de seu lar, doce lar em São Paulo.

O “Cadê Você?” vai atrás das celebridades que se afastaram da mídia, enquanto o “Nó na Crise” dá espaço a pessoas que se reinventaram na pandemia e conseguiram driblar a crise financeira. Já o “Alma Brasileira” reúne histórias de superação.

Em “Aventuras com Mariana”, a anfitriã convida celebridades para praticar alguma atividade radical. “O mais interessante é estar sempre procurando um lado B. Eu tenho esse lado que pouca gente conhecia, que são as aulas de surfe”, diz.

O stylist Rapha Mendonça comanda o quadro “Reset”, no qual, além de falar sobre moda, vai fazer uma transformação completa do visual de pessoas abordadas na rua. Já a trilha sonora fica a cargo do produtor musical Ronaldo Gasparian, um dos principais DJs do país, referência da dance music e que já tocou nas melhores festas do Brasil e do mundo. publimetro