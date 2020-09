MasterChef Brasil 2020: Confira participantes desta terça-feira, 22 de setembro

Na próxima terça-feira (22), oito novos competidores entram na cozinha mais famosa do Brasil para disputar o 11º troféu MasterChef 2020.

No primeiro desafio da noite, os cozinheiros amadores terão de preparar uma pizza impecável, começando por uma massa crocante coberta com um molho suculento e finalizada com um recheio saboroso e harmônico que realmente conquiste o paladar jurados. Por ser um prato com muitos processos, qualquer deslize pode ser fatal.

Na prova decisiva, os sobreviventes serão desafiados a elaborar uma receita na qual a carne suína seja protagonista. Para inspirar os participantes, os chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin apresentam uma mesa com talharim com ragu de linguiça; lombo recheado com farofa e legumes glaceados; virado à paulista com linguiça, ovo, couve, arroz e tutu de feijão; filé suíno à moda oriental e costelinha com molho barbecue e batatas rústicas. Ressaltar o sabor do porco, acertar o ponto perfeito e fazer uma boa mistura entre os temperos não será uma tarefa fácil. Como se não bastasse isso, a vantagem do ganhador do primeiro desafio pode mudar totalmente o rumo da competição.

O autor do melhor prato conquistará o 11º troféu do MasterChef 2020, além de ganhar R$ 5 mil do PicPay e doar a mesma quantia para a entidade Mãe Maria Rosa, de Campinas, no interior de São Paulo. A instituição oferece assistência social e educação para pessoas carentes. O vencedor do episódio ainda será premiado com uma bolsa de estudos integral para graduação ou pós-graduação da Universidade Estácio, um dispositivo Echo e R$ 5 mil em compras no site amazon.com.br. A Brastemp também dará ao campeão um forno da linha Gourmand, digno de um chef, e a Tramontina oferecerá um jogo de panelas profissional e um Kit Chef de facas.

Conheça os participantes do 11º episódio:

Ana Claudia, 35 anos

Cozinhar está no DNA de sua família. Arte ensinada de mãe para filha, ela começou a arriscar suas primeiras receitas ainda no fogão à lenha. Professora e empresária, promete encantar os chefs com sua culinária caseira e afetiva. Hoje vê na gastronomia não apenas uma vocação, mas um futuro.

Anna Elisa, 30 anos

É do interior de São Paulo e começou a cozinhar ainda pequena com a avó. Aos 20 anos, foi trabalhar nos Estados Unidos e ali despertou seu interesse para a gastronomia. Após uma década vivendo fora do Brasil, traz na bagagem um repertório diverso e promete mostrar tudo o que sabe na competição.

Ângelo, 26 anos

É formado em Engenharia Mecânica, mas faz sucesso mesmo postando suas receitas nas redes sociais. Aprendeu muito do que sabe pela internet e acredita ter um jeito divertido de cozinhar. No MasterChef, vai usar toda a praticidade e improviso que mostra em seus vídeos para impressionar os jurados mais exigentes do Brasil.

Aquiles, 19 anos

Nascido em Carrancas, interior de Minas Gerais, cozinha para a mãe e para as duas irmãs desde a adolescência. Aos poucos foi descobrindo o poder acolhedor da comida e hoje sonha em trocar a área de logística pela gastronomia. Seguro do que quer, vem se preparando para o MasterChef há dois anos.

Claudio, 49 anos

Criado em uma família que cozinha junto, acredita que a culinária promove a união das pessoas. Criativo, não gosta de seguir muito as receitas e define seu estilo como uma "cozinha intuitiva". Hoje trabalha com Marketing, mas de tanto cozinhar para os amigos promete surpreender os jurados com a ousadia dos seus temperos.

Marcelle, 32 anos

É administradora de imóveis e na cozinha se diz a rainha do improviso. Gosta de aproveitar os alimentos e se vira com o que tem. Aprendeu o básico com a mãe, mas foi depois de casada que ampliou seu leque de pratos e passou a cozinhar para valer. Sonha em prestar consultoria gastronômica, mas antes quer levar o troféu do MasterChef para casa.

Mateus, 27 anos

Mineiro de 7 Lagoas, é engenheiro civil e se diz apaixonado por gastronomia desde criança, quando trocava os desenhos animados por programas de culinária. Conforme foi crescendo, ampliou seu conhecimento e hoje gosta de preparar comida regional com uma pegada contemporânea. Chega afiado para disputar o troféu MasterChef 2020.

Regiane, 47 anos

Mora em Santos, é casada e possui uma empresa de máquinas para confecção de pranchas de surf com o marido. Hoje é na cozinha onde ela pode soltar sua criatividade e colocar em prática o que aprendeu com a família. Sonha em ter um restaurante na praia e não é preciso dizer que peixes e frutos do mar são suas especialidades.