‘Lady Bird’, ‘Enola Holmes’ e outras 15 estreias da Netflix nesta semana

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta semana

Disponíveis a partir de segunda-feira (21)

Uma Canção para Latasha

Papa Francisco — Um Homem de Palavra

Disponíveis a partir de terça-feira (22)

Chico Bon Bon — O Macaquinho Faz-Tudo (3ª temporada)

Expresso da Aventura

Jack Whitehall — Travels with My Father (4ª temporada)

Lady Bird — A Hora de Voar

The Playbook — Estratégias para Vencer

Solo Fértil

Trama Fantasma

Disponível a partir de quarta-feira (23)

Enola Holmes

Disponíveis a partir de quinta-feira (24)

The Chef Show (4ª temporada)

Verdade ou Desafio

Disponíveis a partir de sexta-feira (25)