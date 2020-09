La Casa De Papel: Atriz revela nova estratégia da série na 5ª parte que deixará os fãs com os olhos grudados na tela

A quinta e última parte de “La Casa De Papel” trará não só o final da série, mas também pretende ser uma das temporadas mais eletrizantes do sucesso espanhol.

Em uma entrevista recente, a atriz Esther Acebo, que dá vida a Estocolmo, revelou que a produção está trabalhando com especialistas em ação no set de filmagens, uma novidade que com certeza fará a diferença.

LCDP5: Esther confirma en una entrevista de hoy que en la Parte 5 están trabajando con ESPECIALISTAS de ACCION….parece que hay un buen follón armado en el Banco de España #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/IuQFWUpxbk — VoiceofReason (@30andAlive) September 20, 2020

Após as fotos vazadas de Berlim (Pedro Alonso) e Tóquio (Úrsula Corberó) comprovando que os flashbacks serão recorrentes na série, podemos presumir que os planos para acabar com o segundo assalto devem ser ainda mais extremos.

Nuevo vídeo de Úrsula Corberó y Miguel Ángel Silvestre en Lisboa en lo que parece ser una fiesta 👀 #lcdp5 pic.twitter.com/tWvoDgbOX7 — sara 🦋 (@chaoticberlermo) September 1, 2020