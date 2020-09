Vencedor do In-Edit Brasil está disponível de graça no site do festival

“Dom Salvador & Abolition”, de Artur Ratton e Lilka Hara, foi o grande vencedor da Competição Nacional do 12º In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical, que teve exibição online, pela primeira vez em sua história, até domingo 920). Clique aqui para conferir o trailer do vencedor, que também está disponível na plataforma, com acesso gratuito, por mais 48 horas.

O longa-metragem foi escolhido de maneira unânime pelo júri formado por Deborah Osborn, produtora e sócia-fundadora da BigBonsai, Patrícia Rabello, curadora e assessora de imprensa, Emílio Domingos, cineasta, pesquisador e roteirista, e Jorge Du Peixe, músico, compositor e vocalista das bandas Nação Zumbi e Los Sebosos Postizos.

“Neojiba – Música Que Transforma”, de Sérgio Machado e George Walker Torres, e “Garoto – Vivo Sonhando”, de Rafael Veríssimo, receberam Menções Especiais do Júri.

Esses dois filmes também estão disponíveis para o público, de graça, nos próximos dois dias. A plataforma de streaming é permanente e pode ser acessada de graça ou com "ingresso"de R$ 3 ou R$ 5, dependendo do título.

Renda para profissionais da música e do cinema

A arrecadação do In-Edit Brasil deste ano vai ser revertida para trabalhadores da música e do cinema afetados pela pandemia, por meio da Conexão Música, fundo criado e gerido por músicos e produtores independentes sediados em São Paulo (conexaomusica.com.br) e FAPAN – Fundo de Amparo aos Profissionais do Audiovisual Negro, gerido pela APAN, Associação dxs Profissionais do Audiovisual Negro (apan.com.br).