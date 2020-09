Grey’s Anatomy: Qual história deve voltar e promete ser um sucesso na 17ª temporada?

Agora que a estreia da 17ª temporada de Grey’s Anatomy já está confirmada pela ABC, os fãs andam se perguntando, o que vem por aí?

Além dos temas novos que serão discutidos na próxima season, há alguns pontos em aberto e que possivelmente voltarão a serem discutidos no retorno da série, em 12 de novembro.

Dentre os principais temas que possivelmente serão abordados, está a história do tráfico humano. Devido a paralisação das gravações por causa da pandemia do novo coronavírus, a história teve que ser encurtada, mas ao que tudo indica, ela será retomada agora na 17ª temporada, segundo o que aponta o portal Cosmopolitan.

Em resposta a um fã no Twitter sobre uma abordagem mais ampla do tema agora, Krista Vernoff, produtora de Grey’s Anatomy disse o seguinte: “Isso parte nossos corações. Essa história estava surgindo no que teria sido o próximo episódio. Esperamos poder completar sua história na temporada 17!”.

It breaks our hearts. That story was coming around in what would have been the next episode. Hopefully we can complete her story in season 17! https://t.co/eGwaBlDxNq

