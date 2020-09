Band não para e lança novas atrações até o final do ano

No mês em que a TV brasileira comemora 70 anos, a Band sai na frente e traz novidades em sua grade de programação. Confira o vídeo com as atrações que vão agitar a tela da emissora até o final do ano e leia mais detalhes abaixo!

Esporte

A Band tem investido cada vez mais em sua programação esportiva. A emissora começou a exibir jogos do Campeonato Russo de futebol no mês passado e adquiriu recentemente os direitos de transmissão de outros dois importantes torneios: o Italiano e o Alemão.

A programação voltou a contar com o Show do Esporte. Grande sucesso dos anos 1980 e 1990, o programa reúne o melhor do esporte em todas as modalidades. No ar aos domingos, das 10h às 18h, a atração apresentada por Glenda Kozlowski e Elia Júnior exibe jogos do Campeonato Alemão (10h30), do Campeonato Italiano (13h), do Campeonato Brasileiro Feminino (16h) e, a partir do dia 27, do Brasileiro Masculino Sub-20 (19h30). Na equipe de narradores, Oliveira Andrade, Ulisses Costa, Ivan Bruno, Carlos Fernando e Napoleão de Almeida. Entre os comentaristas estão Alline Calandrini, Nathalia Batista, Fábio Piperno, Rafael Oliveira, Velloso, Denílson, Edilson, Muller e Neto. Milton Neves continua no comando do Terceiro Tempo a partir das 18h.

"Show do Esporte", com Glenda Kozlowski e Elia Júnior / Divulgação/Band

Sábado também é dia de esporte na tela da Band! A emissora apresenta o Campeonato Russo (10h), o Campeonato Italiano (13h), a Série C do Campeonato Brasileiro de futebol para as emissoras do Norte e do Nordeste (17h) e as lutas do SFT (23h45).

E no dia 30 de setembro, às 21h30, vai ao ar a primeira partida das finais da NBA. Os confrontos – que podem chegar a até sete jogos – terão narração de Ivan Bruno, com comentários de Álvaro José, Danilo Castro e Eduardo Barão, que traz todas as informações direto dos Estados Unidos.

Diversão

A Band voltou a exibir na última semana a novela Floribella, na faixa das 20h25. A pedido dos fãs, a emissora reapresenta de segunda a sexta-feira esse grande sucesso levado ao ar há 15 anos.

Duas séries estrearam no último sábado (19): Encantadores de Pets, às 15h, e Bruce Lee: A Lenda, às 20h25. Já Orange is the New Black volta ao ar dia 27, às 23h, com a exibição especial da primeira temporada.

Mariana Godoy comanda uma nova atração semanal a partir desta segunda-feira (21), às 22h45. A jornalista vai receber convidados para um bate-papo descontraído no Melhor Agora.





Publicidad





Na mesma data, Edu Guedes fez sua estreia na tela da Band com o The Chef, que vai ao ar diariamente das 9h às 11h. Durante a atração, o chef de cozinha ensina receitas fáceis e práticas para o dia a dia. E as novidades não param por aí. No dia 8 de outubro, Erick Jacquin passa a comandar o Minha Receita, novo reality gastronômico da Band com exibição às quintas-feiras às 22h45.

No dia 11 de outubro, às 19h30, vai ao ar ao vivo o show Romaria em comemoração ao dia de Nossa Senhora de Aparecida com Renato Teixeira, Sérgio Reis e o convidado especial Padre Alessandro. A Band exibe no próximo dia 16 uma apresentação de Thiago Arancam, um dos maiores tenores da atualidade, aplaudido internacionalmente.

A aclamada série Dr. House, estrelada por Hugh Laurie, estreia dia 14 de novembro às 23h.

Eleições

Como já é tradição, o primeiro debate do primeiro turno das eleições será realizado pela Band no dia 1º de outubro, às 22h30. Caso haja segundo turno, o novo encontro entre os candidatos irá ocorrer no dia 19 de novembro. Em São Paulo, o jornalista Eduardo Oinegue mediará os debates. Outras 16 emissoras do Grupo Bandeirantes em todo o país também realizarão debates. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os eventos não contarão com plateia.

O programa Band Eleições, apresentado por Sheila Magalhães, segue no ar toda quinta-feira, à meia-noite, até o dia 26 de novembro (nas praças que terão segundo turno).

Especiais de fim de ano

Diversas atrações vão agitar a tela da Band na faixa das 22h45 em dezembro. No jornalismo, serão produzidos dois especiais: Retrospectiva 2020 no dia 21 e Perspectiva 2020 no dia 28.

No dia 23, vai ao ar o especial MasterChef Celebridades. Na véspera de Natal, Catia Fonseca comanda uma Noite Feliz. A atração reunirá o elenco da Band e convidados especiais.

No dia 29, a Band exibe o especial MasterChef – A Grande Final. O programa trará de volta os 24 vencedores da temporada deste ano em uma emocionante disputa que vai eleger o MasterChef Supremo 2020. E na véspera do Ano Novo, a Band apresenta o Festival da Virada ao vivo, direto de Salvador.