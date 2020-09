5 livros que ajudam pais e educadores a entender e lidar com os adolescentes

Hoje, 21 de setembro, é o Dia do Adolescente, data celebrada anualmente desde 1996. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considere que a adolescência abrange o período compreendido entre os 12 e os 18 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência vai dos 10 aos 19 anos de idade.

O Dia do Adolescente serve para ajudar a conscientizar as pessoas sobre a necessidade de construir um vínculo de diálogo com os jovens, abordando os principais assuntos que são relevantes nesta fase, como a sexualidade, o futuro profissional e a identidade do indivíduo.

Selecionamos 5 livros que falam da importância da presença das famílias nesse período da formação dos jovens adultos. Confira:

1. Meu filho cresceu, e agora?: um manual para lidar com a adolescência, por Jacqueline Vilela



A adolescência dos nosso filhos (ou das crianças com quem convivemos e que importam para nós) não é como um resfriado que alguém tem e que quando ela se sente mal, sentenciamos apenas com um “vai passar”,É claro que vai passar, como quase tudo nessa vida, mas não precisa ser apenas como um mal estar passageiro ou como algo que desejamos que passe logo. É, assim como a infância, uma fase onde as crianças vão se preparar para ser jovens adultos e onde o poder de decisão para suas vidas deixa de ser apenas dos pais e dos tutores para serem deles próprios. Compre a partir de R$ 29,93.

2. Cérebro adolescente: O grande potencial, a coragem e a criatividade da mente dos 12 aos 24 anos, por Daniel J. Siegel



Assunto recorrente entre educadores e psicólogos e cada vez mais frequente na imprensa e nas redes sociais, o excesso de proteção e interferência dos pais na vida dos filhos está criando uma geração cada vez menos preparada para lidar com os desafios da vida adulta. São jovens que chegam às universidades, mas não têm o controle de sua vida acadêmica; que chegam ao mercado de trabalho, mas não conseguem se ajustar às exigências e dificuldades que a vida profissional exige, para além da competência técnica. Compre a partir de R$ 31,99.

3. Pais que evoluem: um novo olhar para a infância, por Telma Abrahão



Nesse livro, você vai descobrir que, não importa o quão desafiador esteja a relação com os seus filhos nesse momento, ainda dá tempo de aprender a fazer diferente. Telma Abrahão aborda desde a importância do autoconhecimento para lidar com os filhos e ter mais equilíbrio emocional até estratégias para contornar comportamentos mais desafiadores como birras, dificuldades de colaboração e falta de responsabilidade. Compre a partir de R$ 29,90.

4. O Livro Que Você Gostaria Que Seus Pais Tivessem Lido + Post-it De Leitura, por Philippa Perry

Neste livro completo, inteligente e bem trabalhado, a renomada psicoterapeuta Philippa Perry revela o que realmente importa e quais comportamentos evitar – a cartilha essencial para pais. Todos os pais querem que seus filhos sejam felizes, sem errar na educação. Mas como atingir esses objetivos? Em vez de mapear um plano “perfeito”, Philippa Perry oferece um olhar geral sobre como desenvolver relacionamentos de qualidade. Compre a partir de R$ 33,76.

5. Contos para garotos que sonham em mudar o mundo: 50 histórias inspiradoras de super-heróis de carne e osso, por G.L. Marvel

O que Albert Einstein, Beethoven, Ayrton Senna, Leonardo da Vinci e Martin Luther King tinham em comum? Todos foram jovens que não sabiam o que o futuro lhes reservava – assim como é para muitos de nós. Mas esses jovens cresceram e se tornaram verdadeiros modelos, inspirando crianças do mundo todo. Compre a partir de R$ 28,80.

