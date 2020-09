'Foi bizarro assistir com o mundo mudando assim', diz roteirista da série 'Away'

Estar longe da família é certamente um sentimento com o qual todos podemos nos relacionar neste momento, e mesmo antes da pandemia, essa noção foi explorada na nova série da Netflix estrelada por Hilary Swank, “Away”. A produção de 10 episódios de Jason Katims e da roteirista Jessica Goldberg é baseada no artigo sobre o espaço “Esquire”, de Chris Jones, que segue um grupo de astronautas em missão.

Na série, Hilary interpreta Emma Green, que toma a decisão de ir em uma longa missão a Marte e deixar o marido e a filha na Terra. É essa a trama que levou Goldberg à produção. Como mãe solteira e trabalhadora, a luta e as recompensas são o que a maioria das pessoas não veem quando elas são retratadas. Os astronautas da missão também vêm de diferentes partes do mundo, passando uma mensagem de união.

Goldberg conversou com o Metro Jornal para entender o que levou a “Away”.

Inicialmente, o que atraiu você e fez com que quisesse entrar neste projeto?

Eu diria que, de cara, teve duas coisas que me fizeram pensar “uau, isso é algo no qual quero trabalhar”. Primeiro, vi no roteiro um sonho de “e se o mundo se unisse e trabalhasse em algo? O que poderia acontecer com a exploração, descoberta e ciência?”. Achei que era um ponto de vista muito poderoso para viver apenas um ano. Então, pessoalmente para mim, como mãe solteira de uma filha de 13 anos, senti como se nunca tivesse visto uma mãe trabalhadora articulada dessa forma, em que ela ama seu trabalho (e é tão boa nisso) e ama a família. Esse tipo de empurrar e puxar foi muito emocionante para mim. Eu pensei “eu realmente tenho muito a dizer sobre isso”.

Por que você acha que uma mãe trabalhadora nunca foi retratada dessa forma antes?

É tão interessante, eu sinto que muitas vezes as mulheres que trabalham estão usando ternos ou não têm vulnerabilidades ou são essas bagunças que precisam correr e dar de mamar no banheiro. Mas a verdade é que acho que funciona mais assim. Temos que sentir falta de algumas coisas, mas também acho que o amor pelo trabalho e o apoio da família para o trabalho ajudam. Não era como ir para casa e discutir, dizer que você está colocando o trabalho antes da sua família, eu acho que isso está muito errado. No momento, as famílias se apoiam mutuamente trabalhando e amando seu trabalho e, ao mesmo tempo, tentam dar o máximo de suporte que podem para sua família.

Por que Hilary Swank para o papel, ela era alguém que você tinha em mente desde o início?

Imediatamente, ela foi uma das primeiras pessoas em que pensei. Achei que essa série era muito importante e queria acreditar que essa mulher poderia realmente ser uma astronauta. Eu conheci muitas mulheres astronautas agora, e a força mental, a força física, o cérebro necessário para seguir essa função… eu assisti a Hilary em filmes como “Meninos Não Choram” e “Menina de Ouro” e sabia que ela era uma mulher que você poderia acreditar que poderia chegar ao espaço.

Era importante ter consultores no programa para que tudo parecesse autêntico e você até fez os atores passarem pelo treinamento. Por que isso foi importante?

Para mim, não vejo isso como uma série de ficção científica, eu vejo como se fosse isso que poderia acontecer em uma missão a Marte. Coisas que acontecem na série são coisas que realmente aconteceram na vida real. Claro, quanto mais eles se distanciam da Terra, e ninguém realmente esteve tão longe, então você tem mais liberdades quanto mais longe você chega, mas realmente queríamos contar a história como se esta fosse a verdadeira missão para Marte. Usamos pessoas da NASA, JPL, Johnson Space Center e consultoria de astronautas para realmente contar bem essa história.

Há muito trabalho, especificamente com cordas. Você pode falar um pouco mais sobre como foi?

Uma semana antes de começarmos, todos os atores vieram aprender a trabalhar presos nas cordas, porque é assim que você tem a sensação de que a gravidade é zero. Como eu aprendi, você precisa ter uma base incrivelmente forte, então qualquer pilates que você fez até então é muito útil para os astronautas. Percebemos que não poderíamos filmar tudo dessa forma, consumia muito tempo. Adicionamos gravidade aos alojamentos da tripulação, mas na maior parte do tempo eles estão nas cordas.

Você acha que ter aquele elemento físico intenso ajudou a aumentar a emoção da série?

É tão interessante, porque uma das coisas com que estávamos preocupados é: como você faz cenas realmente emocionantes nas cordas? É possível? Muitas vezes, estamos filmando do peito para cima e os atores meio que se inclinam para dar a ideia de que estão flutuando ou existem diferentes placas oscilantes para dar essa ilusão, porque na verdade é muito difícil projetar esse tipo de emoção enquanto está pendurado em uma corda.

Houve alguma cena ou momento do show que você sentiu ansiedade para ver se concretizar na tela?

No episódio dois, que tive a sorte de escrever, Hilary faz esta caminhada no espaço e há um painel solar na nave que não funciona corretamente. Eu tenho que dizer, as horas de trabalho necessárias para fazer aquela caminhada no espaço parecer tão incrível quanto parece… Teve a colaboração de tantos departamentos diferentes: designers de produção, acrobacias, efeitos especiais, e foi realmente emocionante ver. Também, pessoalmente, terminamos as filmagens no final de fevereiro e acabamos editando durante a covid-19. Foi bizarro começar a assistir essa série com o mundo mudando assim, as pessoas que estão separadas daqueles que amam e estão falando apenas por computadores e celulares. Foi uma experiência realmente comovente, o quão mais ressonante aquela ideia de estar longe se tornou.

No geral, o que você espera que o público tire da série? Especialmente porque o tema de ter que ficar longe das pessoas amadas é tão preponderante agora.

Bem, eu acho que esse momento é tão doloroso. Somos um mundo quebrado e a maioria dos astronautas dizem que tiveram uma experiência no espaço na qual confessam que olharam para a Terra e de repente as linhas desaparecem e as divisões entre os países sumiram e, de repente, é apenas para uma bola azul que eles estão olhando. Acho que é um conceito tão emocionante neste momento, essa ideia de: e se pudéssemos ficar mais unidos? E se pudéssemos trabalhar juntos? E se por um momento tivéssemos humildade sobre a Terra e este planeta que todos nós compartilhamos? Isso soa grandioso, mas sinto que há uma parte central desse sonho nesta série.