‘O Diabo de Cada Dia’: Pattinson e Holland brilham em drama repleto de suspense

Se procurava um filme de arrepiar para o fim de semana, achou. “O Diabo de Cada Dia” acaba de sair do forno na Netflix e traz grandes atuações de Robert Pattinson, Tom Holland, Mia Wasikowska, Haley Bennett e Bill Skarsgard.

A história, escrita e dirigida pelo diretor brasileiro Antonio Campos, é baseada no livro de Donald Ray Pollock, que por aqui ganhou o título de “O Mal Nosso de Cada Dia”. Para não perder a autenticidade, o filme tem grande parte da narrativa em off, com sotaque forte de Ohio (cidade natal de Pollock). Tanto suas vivências contadas no livro quanto seu jeito de falar estão presentes na adaptação.

O longa acompanha vários personagens, como um veterano de guerra alcoólatra (Bill Skarsgard) e seu filho Alvin (Tom Holland), um padre abusador (Robert Pattinson) e um casal de serial killers (Jason Clarke e Riley Keough), entre as cidades de Knockemstiff, em Ohio, e Coal Creek, em Virginia, nos anos 50 e 60. O diferente é que o cotidiano deles é cheio de violência e acasos que terminam em verdadeiras tragédias.

Em resumo, é um drama bastante denso e com muito, muito suspense mesmo. Assista ao trailer: