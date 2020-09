Luan Santana fará live direto do Pantanal para denunciar queimadas na região

Luan Santana promete fazer uma live em meio às queimadas do Pantanal. O cantor se sensibilizou com as notícias de meses de devastação ambiental na região.

"Há dois meses, o Pantanal já estava em chamas. As notícias sobre as queimadas chegavam até mim e eu pensando em como poderíamos ajudar. Foi então que tive a ideia de fazer uma live, direto do Pantanal, pra mostrar in loco o que está acontecendo", escreveu o cantor nas redes sociais.

Luan Santana nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um dos lugares mais atingidos pelos incêndios e pela seca. Em agosto, em apenas 15 dias, o fogo no Pantanal foi quase o dobro do registrado em todo o mês de 2019. Os incêndios atingem a região desde julho deste ano.

Mesmo com a disparada nas queimadas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (17), que o Brasil está de "parabéns" na maneira como preserva o meio ambiente. Um dia antes da declaração, o Senado instalou uma Comissão Temporária Externa para acompanhar ações de enfrentamento a incêndios na região, com parlamentares do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, Estados onde o complexo pantaneiro está localizado.

A transmissão ao vivo do show de Luan Santana no Pantanal pela internet ainda não tem data para acontecer, mas o músico usou o Instagram para chamar futuros interessados no evento.

"Ainda não tivemos parceiros interessados, mas deixo aqui, publicamente, que temos este projeto. E você, que tem uma marca ou empresa querendo fazer a diferença, neste momento, entre em contato. Vamos salvar o Pantanal! Vamos dar visibilidade a esta causa!", conclamou.