The Good Doctor: Freedie Highmore fala sobre preparação para ser Shaun Murphy

Sucesso nos Estados Unidos, ao lado de Grey’s Anatomy, The Good Doctor já tem data certa para estreia da quarta temporada: dia 2 de novembro. Neste capítulo, a equipe do Hospital Saint Bonaventura enfrentará um de seus casos mais difíceis: a pandemia de covid-19.

O sucesso da série The Good Doctor não é por acaso. Para viver o papel do medico autista Shaun Murphy, o ator Freedie Highmore teve que passar por uma intensa preparação. Ele mesmo declarou que esse foi um dos papéis mais difíceis que interpretou.

“O papel de Shaun Murphy requer mais preparação do que qualquer outro que já interpretei na TV. Em termos de medicina, nós damos o nosso melhor. Confiamos no nosso consultor médico para nos dar as informações corretas”, disse Highmore.

Freddie falou ainda da dificuldade de interpretar um personagem autista. Em entrevista, ele afirmou que leu, juntamente com David Shore (o criador da série), diversos livros e assistiu documentários para poder construir o personagem e retratar o autismo de forma verossímil.

“Mas estávamos ciente desde o começo de que Shaun representa apenas uma história individual e não todo mundo no espectro de autismo”, disse o ator, e por isso sempre se esforçou para que o foco fosse a jornada do personagem, e não sua condição.