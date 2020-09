Bando de Dois: Pela primeira vez em versão colorida, obra celebra 10 anos

Imagine as grandes histórias de faroeste, mas com um gostinho brasileiro. A HQ “Bando de Dois” fez isso, há dez anos, levando o cangaço ao centro da narrativa de aventura, para sucesso de crítica e público. Para comemorar a data, está sendo lançada uma versão especial da obra, pela primeira vez colorida, em capa dura e formato grande.

Com roteiro e desenhos de Danilo Beyruth e cores do francês Fabien Alquier, a HQ acompanha Tinhoso e Cavêra di Boi. Eles são os únicos dois cangaceiros sobreviventes de um bando atacado pela volante (grupo de policiais responsável por perseguir cangaceiros) de Tenente Honório. A dupla sai na sangrenta missão de recuperar as cabeças decepadas dos antigos companheiros.

Em 2010, quando foi lançada, o trabalho mostrou que o Brasil tem, sim, espaço para HQs com temas e referências nacionais, mesmo que com uma bela roupagem “western”. Ela arrematou o Prêmio Angelo Agostini (Melhor Lançamento) e o Troféu HQ Mix, o “Oscar dos quadrinhos” no país, em três categorias: Melhor Desenhista Nacional, Melhor Roteirista Nacional e Melhor Edição Especial Nacional. Também já existem edições na Argentina, em Portugal, na Polônia e na França.

Com todas as outras tiragens brasileiras já esgotadas, essa é a chance de conhecer a história com novas cores.

Reprodução

“Bando de dois”

ZARABATANA BOOKS

R$ 84

96 págs.