Miyazaki: 4 animações do criador do Studio Ghibli para ver na Netflix

Nascido em Tóquio em 1941, Hayao Miyazaki é o cérebro e a alma por trás do Studio Ghibli, estúdio japonês de animação que produziu alguns dos filmes mais adorados e cultuados da história do cinema. Atualmente, alguns deles estão disponíveis disponíveis para streaming na Netflix.

Preparamos uma lista com 4 filmes imperdíveis de Miyazaki / do Studio Ghibli para você maratonar no fim de semana. Vamos nessa?

A viagem de Chihiro (2001)

Reprodução / Toho

Chihiro, uma menina de 10 anos, anos vagueia por um mundo governado por deuses, bruxas e espíritos, onde os humanos desobedientes são transformados em bestas.

É o único filme não falado em inglês a ganhar o Oscar de Melhor Animação. Foi eleito o segundo melhor filme do século XXI pelo New York Times, atrás apenas de Sangue Negro.

O Castelo no Céu (1986)

Reprodução / Toei Company

Um menino e uma menina com um cristal mágico devem correr contra piratas e agentes estrangeiros em busca de um lendário castelo flutuante.

O filme – o primeiro do Studio Ghibli – tornou-se um clássico influente do Steampunk e Dieselpunk, dois subgêneros retrofuturistas da ficção científica.

Princesa Mononoke (1997)

Reprodução / Toho

Em uma jornada para encontrar a cura para a maldição de um Tatarigami, Ashitaka se encontra no meio de uma guerra entre os deuses da floresta e Tatara, uma colônia de mineração.

O filme, que foi um sucesso de público e crítica quando foi lançado, no Japão, parece transpor o universo dos filmes de samurai de Akira Kurosawa para a animação.

Meu amigo Totoro (1988)

Reprodução / Toho

Quando duas garotas se mudam para o campo para ficar perto de sua mãe doente, elas se aventuram com os espíritos maravilhosos da floresta que vivem nas proximidades.

O filme fez tanto sucesso que o personagem Totoro tornou-se o mascote do Studio Ghibli e um ícone cultural onipresente.