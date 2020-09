Grey’s Anatomy: Será? 17ª temporada pode ser a última segundo ator; saiba o motivo

Não há dúvidas que Grey’s Anatomy é um fenômeno mundial e que se dependerem dos fãs, a série médica nunca terá fim. Mas será que de fato ela prosseguirá por muitas temporadas?

Os últimos acontecimentos da 16ª season, como a saída de Alex Karev (Justin Chambers) e na verdade o desfecho dado para seu personagem, por exemplo, deixaram muitos fãs furiosos, duvidando inclusive sobre o potencial de desenvolvimento da história para o futuro, segundo o que aponta o portal Depor.

Em entrevista ao US Weekly, Giacomo Gianniotti (personagem Andrew DeLuca), fez um comentário que poderia ser uma indicação para um possível final, porém sem nada confirmado. “Até esse momento só temos mais uma temporada confirmada e estou seguro de que será o final, pelas conversas que tivemos com a equipe do estúdio”, finalizou.

De toda forma, para não garantir que se trata de uma confirmação de um final para a série da ABC, Gianniotti contornou a situação dizendo: “Por enquanto, por temas e histórias a tratar, não há nenhum problema. Temos uma fórmula muito clara. Somos uma produção que faz muitos comentários políticos. Tratamos de problemas reais e não faltam temas sobre o que falar. Isso quer dizer que com respeito aos escritores, eles poderiam escrever para sempre, porque existem muitas pessoas que não tem uma grande voz e que precisam de um megafone. Proporcionamos isso, ano atrás de ano”.

Sem nada confirmado, apenas especulações, o que resta agora é acompanhar quais serão as decisões para Grey’s Anatomy. Por enquanto os fãs podem esperar o lançamento da 17ª temporada, que acontecerá em 12 de novembro, nos Estados Unidos.

E você, quando acha que será o fim de Grey’s Anatomy?