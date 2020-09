15 ótimas séries que estreiam na Netflix em outubro

​Todas os meses, a Netflix adiciona séries ao seu extenso catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias do próximo mês para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Novas séries da Netflix em outubro

Disponíveis a partir de 1º de outubro

A Pior das Bruxas (4ª temporada)

Bom Dia, Verônica (1ª temporada)

Familiar Wife (1ª temporada)

Oktoberfest — Sangue e Cerveja (1ª temporada)

Disponível a partir de 2 de outubro

Emily em Paris (1ª temporada)

Disponível a partir de 7 de outubro

Cidade dos Mortos (1ª temporada)

Disponíveis a partir de 9 de outubro

A Maldição da Mansão Bly (1ª temporada)

Riverdale (4ª temporada)

Disponível a partir de 16 de outubro

Alguém Tem que Morrer (1ª temporada)

Grand Army (1ª temporada)

La Révolution (1ª temporada)

Disponível a partir de 19 de outubro

Mistérios sem Solução (2ª temporada)

Disponíveis a partir de 23 de outubro