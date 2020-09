Sony divulga preço do novo PS5 e comércio coloca console em pré-venda

Chegou o dia: a Sony divulgou os preços de comercialização do seu novo PlayStation 5. No Brasil, onde a data de chegada do console de games é 19 de novembro, os preços vão variar de R$ 4.499,00 para a edição digital (sem compartimento de disco) até R$ 4.999,00 para a edição padrão com compartimento de disco. A diferença é que na versão sem disco somente será possível jogar baixando os games pela conta do usuário enquanto na padrão os games podem ser instalados pelo CD.

A pré-venda do console já começou em todo o mundo por meio de diversos sites de e-commerce. A Amazon brasileira está garantindo o melhor preço neste período de até novembro com várias vantagens. Caso o valor do produto sofra alteração entre o momento da sua compra e o lançamento, será cobrado sempre considerando o menor valor. Se o preço diminuir no período entre o momento da sua compra e o lançamento, a diferença de valor será reembolsada em até 48h após o lançamento.

Também é possível comprar o PlayStation 5 parcelado no cartão de crédito e à vista no cartão de crédito ou boleto e a opção de receber o console no dia do lançamento para vários endereços elegíveis que podem ser consultados por meio do CEP.

O novo PS5 terá cross-play com jogos do PS4 (um antigo pedido dos jogadores da plataforma), virá com um SSD projetado pela própria fabricante e trará suporte a 4K em 120 Hz, que significa mais velocidade e qualidade de definição de imagem.

