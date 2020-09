'Game dos Clones': Sabrina Sato será apresentadora de reality da Amazon

O Amazon Prime Video anunciou nesta quarta-feira (16), que o reality show Game dos Clones, produzido em associação com a Record TV e a Endemol Shine Brasil, terá Sabrina Sato como apresentadora.

A proposta do programa é "testar se realmente a atração por alguém se dá além da aparência". Ao todo, serão 10 episódios com 50 minutos cada, com previsão de estreia ainda para 2020.

A cada episódio, um participante descreve o parceiro ideal e entra em uma casa com sete 'clones' do perfil indicado, com aparência muito parecida, que terão que passar por desafios até restar apenas um.

Com gravações na pandemia, a produção de Game dos Clones afirma que "está seguindo os protocolos de segurança sanitária para a prevenção da covid-19 de acordo com as orientações de OMS [Organização Mundial de Saúde], Ministério da Saúde e governo do Estado de São Paulo". Em 2019, a MTV exibiu Game of Clones no exterior.