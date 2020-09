Queixa de Anitta faz Google mudar definição de 'patroa' em dicionário

Patroa é patroa, não é mesmo? Na semana passada, Anitta foi ao Instagram com uma indignação legítima: as definições de "patrão" e "patroa" no dicionário do Google eram muito diferentes e desprestigiaram totalmente a mulher. O Google entendeu o recado e atualizou o verbete.

Antes, enquanto patrão é "proprietário ou chefe", a mulher era "mulher do proprietário".

Agora, quem fizer uma busca vai encontrar da seguinte maneira:

"Proprietária ou chefe de um estabelecimento privado comercial, industrial, agrícola ou de serviços, em relação aos seus subordinados; empregadora". Ou ainda "a chefe de uma repartição pública".

Bem melhor, não é?