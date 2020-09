Priscilla Alcântara está na trilha sonora da animação 'A Caminho da Lua', da Netflix

A cantora Priscilla Alcântara, conhecida nos anos 2000 por apresentar, ainda criança, o "Bom Dia e Cia", do SBT, entrou no mundo das trilhas sonoras de animação! Ela é a dona da voz na canção "Voar Voar", da versão dublada da animação "A Caminho da Lua", que estreia em outubro na Netflix.

A cantora, que é um dos novos nomes do cenário gospel, incluindo uma indicação ao Grammy Latino, comemorou a retomada de contato com o público infantil. ˜Fiquei lisonjeada com o convite, especialmente por se tratar de um filme que aborda temas tão relevantes e de forma leve, como laços familiares, empoderamento feminino e criatividade infantil. Todos nós, quando crianças, passamos por momentos importantes de descoberta que o filme e a música retratam tão bem", diz ela em comunicado enviado à imprensa.

A música estará disponível nas plataformas de streaming a partir de 25 de setembro.

A animação, assinada por Glen Keane (ganhador do Oscar por "Dear Basketball), conta a história de Fei Fei, uma menina apaixonada pela ciência que constrói uma nava espacial na esperança de provar que uma deusa existe de verdade.

Confira abaixo o trailer: